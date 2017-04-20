 

Фото: Sergei Supinsky / AFP

 

Ранним утром в четверг местами в Курземе и Видземе, а также в округе Риги, температура воздуха понизилась до -6..-8 градусов. Таким образом, местами был побит рекорд холода 20 апреля.

Рекорд побит и в международном аэропорту «Рига», где столбик термометра опустился до -7 градусов. Предыдущий рекорд холода в столице 20 апреля составлял -5,1 градусов и был установлен в 1944 году. Однако в центре города было теплее - похолодало всего до -1..-3 градусов.

Конкретный мороз наблюдался на всем побережье, в том числе в Айнажи, Звейниекциемсе и Вентспилсском аэропорту температура воздуха опустилась до -6 градусов, в Мерсрагсе - даже до -8 градусов.

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Национальный рекорд холода для 20 апреля не побит - в 1979 году в этот день была зарегистрирована температура -8,8 градусов.

Теплее всего было в Латгалии, где много облаков - там не было холоднее -2 градусов.

На большей части Латвии сейчас ясное небо или же небольшая облачность, дует слабый ветер.

Максимальная температура воздуха в среду составляла +3..+6 градусов, в Руцаве - +7 градусов.

В четверг днем станет еще на несколько градусов теплее.


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