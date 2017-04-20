Накопления Вейониса выросли в прошлом году на 36 тыс. евро

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Безналичные накопления президента Латвии Раймонда Вейониса в прошлом году увеличились примерно на 36 000 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

Накопления президента в 2016 году составляли 162 951 евро и 1040 долларов, в 2015 году - 126 732 евро и 1040 долларов.

Зарплата Вейониса, полученная от канцелярии президента, составила в прошлом году 57 381 евро. В 2015 году, когда Вейонис был избран руководителем государства, зарплата президента составила 24 791 евро.

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В декларации 2016 года президент не указал кредитов или ссуд, сумма которых превышала бы 20 минимальных зарплат.


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