Медики бьют тревогу: магазинные чеки — смертельно опасны?

Латвийские медики бьют тревогу – использование кассовых чеков может привести к онкологическим заболеваниям. По словам президента Латвийского общества врачей Петериса Апиниса, во всем виновато вещество бисфенол А, которое и содержится в чеках. Можно ли заболеть раком после посещения магазина – выясняла корреспондент Латвийского радио 4 Юлиана Жуковская.

Потрогал кассовый чек — заболел раком. Некоторые латвийские ученые и медики считают, что это вполне реально. Все дело в том, что чеки содержат вещество бисфенол А, которое в больших количествах представляет опасность для здоровья человека.

Глава ученого совета латвийского Института органического синтеза Ивар Калвиньш говорит, что, взяв в руки такой чек, человек через кожу получает сразу огромную дозу бисфенола А. А это, в свою очередь, грозит раком и гормональными изменениями. Однако ученый успокоил — не все кассовые чеки представляют опасность.

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«Он содержится во всех так называемых термо-чеках, где буквы или цифры появляются путем выжигания. Бисфенол А содержится там в чистом виде. Это значит, что при дввух прикосновениях, через кожу вы получаете суточную дозу допустимого количества бисфенола А. Сам по себе бисфенол А — это вещество, которое схоже с половыми гормонами человека.

Он вмешивается в гормональное равновесия таким образом, что может вызвать и рак, и изменения в половой сфере»,

— пояснил Калвиньш.

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Бисфенол А сегодня встречается повсюду. По словам Калвиньша, в основном, он используется при изготовлении пластиковых бутылок. И здесь, по его словам, стоит обратить внимание на знаки, которые изображены на тех самых бутылках.

«Сегодня мы сталкиваемся с пластмассами, которые обозначаются таким треугольничком, посередине которого есть семерочка, обозначающая поликарбонад. Но [бисфенол А есть] во многих изделиях, особенно — в прозрачных материалах для посуды, которые выглядат как стекло, но таковым не являются», — указал ученый.

Еще в прошлом году на портале manabalss.lv появилось предложение запретить использование вещества бисфенол А в производстве упаковки пищевых товаров. В тексте инициативы сказано, что это вещество может вызвать диабет, ожирение, рак груди и простаты и другие заболевания.

Инициатор запрета Илзе Роза обращает внимание на то, что за 15 лет заболеваемость раком в Латвии удвоилась, а причиной этому является бисфенол.

«Конечно, с медицинской точки зрения нельзя доказать последствия. Тем не менее, ученые уже доказали, что бисфенол А является главной причиной заболеваемости раком. В этом уже нет сомнений. В Латвии за последние 15 лет заболеваемость раком органов репродуктивной системы удвоилась, — это все из-за продуктов и той среды, в которой мы живем. Но бороться с последствиями — бесполезно, поскольку уровень заболеваемости вырос в два раза», — сказала активист.

В Продовольственно-ветеринарной службе жителей Латвии, врачей и ученых призывают не паниковать. По словам представителя ведомства Мариса Эйклонса, человек просто не в состоянии употребить такое количество продуктов, чтобы получить большую дозу этого вещества. Кроме того, в нашей стране не было констатировано нарушений, связанных с использованием бисфенола А.

«Из упаковочных материалов на один килограмм пищи может выделяться 0,6 милиграммов бисфенола А.

Человек не может потреблять так много пищи из этих упаковочных материалов, чтобы бисфенол стал для него опасен. Мы брали образцы из больших 18-литровых бутылок с питьевой водой, везли их в лабораторию в Германии, проверяли, — до сих пор нам не удавалось обнаружить даже присуствия бисфенола А», — заверил Эйклонс.

Стоит добавить, что сейчас на законодательном уровне использование бисфенола А запрещено только при изготовлении бутылочек для детского питания. А инициатива на портале manabalss.lv не набрала необходимые 10 тысяч подписей, поэтому до Сейма пока не дошла.