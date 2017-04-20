«airBaltic» не пустил на борт женщину с ребенком; билет она купила уже полгода назад

В редакцию портала Apoll обратилась читательница Сармите, которая недавно оказалась в очень неприятной ситуации, произошедшей с ней в Рижском аэропорту: с маленьким ребенком на руках, женщину не пустили на борт «airBaltic», в связи с тем, что самолет был переполнен. Стоит добавить, что билет она купила еще полгода назад.

Сармите запланировала полет в Гамбург на 17 апреля. Несмотря на то, что билеты в «airBaltic» она приобрела еще в ноябре прошлого года, зарегистрировалась в интернете и даже выбрала конкретное сидячее место, незадолго до отлета женщине сообщили, что данным рейсом улететь она не сможет.

«Я была в шоке - почему решили именно меня с ребенком не пускать на борт? У меня на руках испуганный, беспомощный ребенок! Когда я в отчаянии спросила, что мне делать, работники посоветовали подождать - возможно, из тех, кто на рейс зарегистрировался, кто-то не придет. Но так не произошло!» рассказывает Сармите.

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Дальше Сармите удивилась еще больше: когда она обратилась в центр информации за помощью, никто ничего не знал о данной ситуации, только вручили буклет, куда написать жалобу.

«Спрашиваю, что мне делать? В Гамбурге меня ждет муж с четырехлетним ребенком. Тогда мне предложили лететь следующим рейсом, через Амстердам. Я была в отчаянии и пришлось согласиться на этот рейс. Я в шоке от отношения «airBaltic» - рассказывает Сармите.

Портал Apollo связался с авиакомпанией «airBaltic», чтобы выяснить причину сложившихся обстоятельств. Как сообщил представитель «airBaltic» Янис Ванаг, ситуация была зафиксирована и будет обсуждаться.

«Я хочу отметить, что мы приносим клиенту глубокие извинения за сложившуюся ситуацию. Наша компания предложила клиенту рейс, посадка на который проходила всего на 20 минут позже, а также компенсацию в размере 616 евро (313 евро каждому). На данный момент у нас нет информации, принята ли была компенсация, но от имени «airBaltic» мы извиняемся за доставленные неудобства», комментирует Ванаг.

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