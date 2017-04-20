«airBaltic» не пустил на борт женщину с ребенком; билет она купила уже полгода назад

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

В редакцию портала Apoll обратилась читательница Сармите, которая недавно оказалась в очень неприятной ситуации, произошедшей с ней в Рижском аэропорту: с маленьким ребенком на руках, женщину не пустили на борт «airBaltic», в связи с тем, что самолет был переполнен. Стоит добавить, что билет она купила еще полгода назад.

Сармите запланировала полет в Гамбург на 17 апреля. Несмотря на то, что билеты в «airBaltic» она приобрела еще в ноябре прошлого года, зарегистрировалась в интернете и даже выбрала конкретное сидячее место, незадолго до отлета женщине сообщили, что данным рейсом улететь она не сможет.

«Я была в шоке - почему решили именно меня с ребенком не пускать на борт? У меня на руках испуганный, беспомощный ребенок! Когда я в отчаянии спросила, что мне делать, работники посоветовали подождать - возможно, из тех, кто на рейс зарегистрировался, кто-то не придет. Но так не произошло!» рассказывает Сармите.

Реклама

Дальше Сармите удивилась еще больше: когда она обратилась в центр информации за помощью, никто ничего не знал о данной ситуации, только вручили буклет, куда написать жалобу.

«Спрашиваю, что мне делать? В Гамбурге меня ждет муж с четырехлетним ребенком. Тогда мне предложили лететь следующим рейсом, через Амстердам. Я была в отчаянии и пришлось согласиться на этот рейс. Я в шоке от отношения «airBaltic» - рассказывает Сармите.

Портал Apollo связался с авиакомпанией «airBaltic», чтобы выяснить причину сложившихся обстоятельств. Как сообщил представитель «airBaltic» Янис Ванаг, ситуация была зафиксирована и будет обсуждаться.

«Я хочу отметить, что мы приносим клиенту глубокие извинения за сложившуюся ситуацию. Наша компания предложила клиенту рейс, посадка на который проходила всего на 20 минут позже, а также компенсацию в размере 616 евро (313 евро каждому). На данный момент у нас нет информации, принята ли была компенсация, но от имени «airBaltic» мы извиняемся за доставленные неудобства», комментирует Ванаг.

Еще по этой теме
Латвия: Названы профессии, где наблюдается острая нехватка работников

Латвия: Названы профессии, где наблюдается острая нехватка работников

Пожар на ул. Салнас в Риге: эвакуированы порядка 300 человек

Пожар на ул. Салнас в Риге: эвакуированы порядка 300 человек



Ресурсы
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Земля
Земля, Gauja, 46670 EUR

reklama.vesti.lv

Утро в Огре: латвиец запечатлел красивые виды при помощи дрона Hi-Tech

Утро в Огре: латвиец запечатлел красивые виды при помощи дрона

ФОТО: Как выпавшие в душе волосы могут стать искусством Showbiz

ФОТО: Как выпавшие в душе волосы могут стать искусством

ФОТО: Как Кристапс Порзиньгис отдыхает с братьями в Нью-Йорке Showbiz

ФОТО: Как Кристапс Порзиньгис отдыхает с братьями в Нью-Йорке

Открыт неожиданный вредный эффект сливочного масла Wo&Men

Открыт неожиданный вредный эффект сливочного масла

ВИДЕО: Как проходит кастинг детского «Славянского базара» в Риге Showbiz

ВИДЕО: Как проходит кастинг детского «Славянского базара» в Риге

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 