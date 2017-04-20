Буров: перестройка эстрады в Межапарке будет завершена вовремя

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Перестройка Большой эстрады в Межапарке завершится в срок, то есть 18 июня 2018 года, заявил после подписания договора о реализации первой очереди проекта директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров.

Договор подписали Рижская дума и объединение строительных компаний «LNK, RERE». Со стороны самоуправления его подписал Буров, со стороны строителей - председатель правления ООО «RERE Buve» Валдис Кокс и члены правления АО «LNK Industries» Евгений Лоцев и Давид Липкин.

Вице-мэр Риги Андрис Америкс, обращаясь к собравшимся, отметил, что пришло время заменить старую эстраду, построенную в 50-е годы, и предстоит сложная задача, потому что Большая эстрада является иконой латышской культуры. По словам Америкса, расширение зрительской зоны позволит Латвии привлекать организаторов мероприятий также из-за рубежа.

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Как сообщил Буров, оформление разрешения на строительство займет еще примерно две недели, но строители уже могут начинать оборудование площадки. Работы будут вестись ежедневно с 7 до 23 часов.

На вопрос о дополнительном финансировании второй очереди проекта он ответил, что пока говорить об этом преждевременно. Вторая часть проекта должна быть разработана до декабря, и только потом станут известны затраты.

Расходы на первую очередь проекта составляют 32 млн евро с НДС, а общие затраты по проекту превысят 60 млн евро.


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