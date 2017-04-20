Стоит ли покупателям бояться охранников магазина? Лиепайчанка утверждает, что стоит!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Ieva Čīka

Оказывается, охранников стоит бояться! В этом убедилась одна лиепайчанка, которую необоснованно задержал и напугал в «Rimi» представитель охраны магазина. Вытряхнув содержимое пакета, сумки и даже одежды, и ничего не обнаружив, мужчина только сухо извинился за произошедшую ошибку. А кто компенсирует испуг клиента и чувство стыда при задержании и обыске?

«Ноги моей больше не будет в этом магазине. Более того, скажу, чтобы туда не ходили всем родным и друзьям, если не хотят быть публично оскорблёнными!» возмущается пострадавшая. «Пойти туда и опять увидеть тех же самых работников охраны? Ну, нет! Лучше обойдусь без услуг «Rimi»! Помните, что за каждым вашим шагом работники охраны наблюдают по видеокамерам, и не знаешь, что именно они там увидят!» предупреждает покупательница.

Случай произошел 11 апреля, когда женщина зашла в магазин, осмотрела полки с товаром, положила покупку в корзину и отправилась к кассе. Как только она расплатилась, к ней подошел работник охраны и потребовал пройти с ним. Женщина без вопросов согласилась, ведь ничего плохого она не сделала.

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В небольшом помещении рядом с информационным центром, еще один охранник попросил женщину продемонстрировать содержимое сумочки. После, мужчина проверил пакет с покупками и попросил снять куртку. Не найдя ничего подозрительного, охранники извинились и отпустили женщину.

«Почему вы вообще меня проверяли?» поинтересовалась она. «Вы выглядели слишком нервной» ответила охрана.

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