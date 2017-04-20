Рассчитана плата за место в Рижском колумбарии

 

Фото: Paula Čurkste / LETA

Подготовлено дополнение к прейскуранту платных услуг Департамента жилья и среды Рижской думы, в котором опеделено, что единоразовая плата за использование ниши колумбария будет 595,04 евро.

В одной нише будет возможность поставить четыре урны с прахом, где они будут храниться в течение 20 лет. Планируется, что срок хранения можно будет продлить.

Рижское самоуправление в 2016 году в южной части II Лесного кладбища (улица Гауяс, 6) начало строительство колумбария. На текущий момент строительство практически завершено. Остались мелкие работы, которые можно провести только в теплое время года. Например, такие, как установка газона.

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Колумбарий образуют одиннадцать двух-, трех-, четырех- и пятиярусных строений, их высота постепенно увеличивается к центру композиции, где установлена стеклянная скульптура.

В целом создано 288 ниш, в каждой из которых можно захоронить по четыре урны с прахом.

Благоустроена окружающая территория.

Интерес жителей к возможности погребений в колумбарии достаточно высок. Его создание позволит городу решить проблему с местами захоронений, потому что, по мнению экспертов, при нынешних показателях смертности, мест на кладбищах хватит только на 10-15 лет.

Рано или поздно с такой ситуацией сталкиваются почти во всех крупных городах мира. Каждый год только на кладбищах Рижского самоуправления хоронят примерно 7000 человек. В среднем в 10% случаев родственники принимают решение кремировать усопшего.

Окончательное решение о плате за использование ниш колумбария еще должна принять Рижская дума.

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