Белая пятница: В Видземе выпал снег, в Латгале началась метель

 

Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

В пятницу утром на значительной части территории Латвии наблюдаются осадки, в том числе во многих местах идет снег и метет метель, сообщают синоптики.

Во многих регионах Видземе образовался небольшой снежный покров, метель начинается и в Латгале. На дорогах местами возможно обледенение.

В западных и центральных регионах Латвии идет дождь.

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Температура воздуха составляет +2..+5 градусов, на востоке страны -1..+1 градус.

В Риге облачно, идет небольшой дождь, температура воздуха составляет +3..+4 градуса.

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