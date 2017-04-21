В Бикерниексом лесу посадят тысячу дубов

Сегодня руководство Рижской думы примет участие в субботнике, во время которого в Бикерниекском лесу будут высажены 500. Еще 500 дубов посадят в ближайшие дни.

ООО Rīgas meži, продолжая работы по уборке Бикерниекского леса, в этом году проводит санитарную вырубку леса на участке между улицами Лиелвардес, Бикерниеку и Стигу. Во время уборочных работ будут вырублены сухие, большие и отстающие в росте деревья, а также уменьшена густота растительности, тем самым повышены темпы роста и улучшена среда для оставшихся деревьев.

Также полностью будут спилены тополя-переростки с обехи сторон улицы Иерикю возле остановки Stacionārs «Biķernieki».

Именно вместо старых тополей посадят красные дубы (Quercus rubra)

– очень красивые декоративные деревья с округлой кроной.

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Красный дуб в дикой природе встречается в Северной Америке, но и латвийский климат ему вполне подходит. Благодаря роскошному виду его часто выращивают как декоративное растение. В наших климатических условиях дуб может вырасти до 25 метров высотой. Осенью листья приобретают красный оттенок.

Работы по уборке Бикерниекского леса были впервые начаты четыре года назад.

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