Из-за плохого состояния дорог водители каждый год терпят миллиардные убытки

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Из-за плохого состояния дорог автоводители в Латвии ежегодно терпят убытки в размере более миллиарда евро, заявил на ежегодной конференции дорожных предприятий председатель правления «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) Янис Ланге.

Это убытки от потери времени, большего расхода горючего и амортизации.

По словам Ланге, государственным дорогам необходимо ежегодное финансирование в размере 720 млн евро. При таком финансировании через 10 лет в Латвии не останется плохих и очень плохих дорог.

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В этом году государственное финансирование автодорог составит 159 млн евро, финансирование из фондов ЕС - 130 млн евро. По финансированию дорог Латвия значительно отстает от Литвы и Эстонии.

Только треть налогов, уплаченных пользователями дорог, выделяется на их финансирование. Кроме того, после 2020 года финансирование ЕС прекратится, и будет только государственное. По нынешним расчетам, в 2020 году оно составит 150 млн, в том числе только 75 млн на капиталовложения, сказал Ланге. Этой проблеме нужно искать решение, считает он.


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