Каплава, жизнь в латсийской глухомани: безмятежность или «beznadyoga.lv»?

Русский TVNET побывал в латгальской глубинке, на самой границе с Беларусью, в Каплавской волости Краславского края. Здесь латвийцы не могут смотреть латвийское ТВ, не имея «тарелок», здесь нет школ, а маленькие поселки лишены асфальтовых дорог и магазинов. У жителя большого города в этом пространстве возникают противоречивые чувства – с одной стороны, охватывает ощущение безнадеги и вопрос «как можно жить в такой глуши?», с другой кажется, что здесь, в забытом Богом уголке «депрессивной» Латгалии, есть такой островок покоя и безмятежности, где можно отрешиться от проблем большого мира, погрузившись в созерцание местных природных красот и общаясь с людьми, которые живут тут поколениями.

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За последние 10 лет количество жителей в Каплавской волости сократилось на 200, сейчас здесь задекларированы 592 человека, однако реальное количество еще меньше. Но поселку Каплаве еще повезло с хорошими асфальтированными дорогами со стороны Салиены и Краславы, чем не могут похвастаться многие волостные центры Латгалии. Тут есть магазин, библиотека и фельдшерский пункт - тоже очень редкое явление на селе. Большинство местных жителей ездят в соседнюю Беларусь.

Фото: Фото автора

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«Народ у нас хороший, только мало его,

говорит руководитель Каплавского волостного управления Андрис Узулс. По статистике в 2000 году в Каплавской волости проживали 843 человека, а до войны, в 1935 году, числилось 2383 человека, причем 60% из них были латышами. Сейчас латышей можно пересчитать на пальцах, их всего человек 10, все говорят по-русски, рассказывает А. Узулс.

Когда жители получают письма от государственных инстанций, то приходят или звонят в волость, чтобы сотрудники помогли им перевести. Головная же боль волости каждую весну — борьба с лесовозами, которые игнорируют знаки и разбивают и без того многострадальные дороги. В Каплаве в свою бытность министром среды бывал нынешний президент Раймонд Вейонис.

К соседям ездить выгодно

То, что количество задекларированных жителей никогда не равняется реальному их числу, ни для кого не секрет. В Каплаве многие «прописываются» для того, чтобы иметь право на получение в упрощенном порядке пересекать границу, говорит местная жительница Елена.

В Белоруссию через пункт пограничного перехода в Матулишках давно ездят многие местные жители, разрешения есть практически у всех. Чтобы получить разрешение, нужно основание — или родственники в Беларуси, или захоронения близких. Несколько лет назад приграничная зона, на территории которой действует облегченный визовый режим, была расширена, в нее вошли и Даугавпилс, и Краслава. Однако через каплавский пункт пограничного перехода нельзя провозить массу товаров, поскольку здесь отсутствует таможня, в таком случае следует ехать через Патарниеки или Силене, где всегда стоят очереди из «бензинщиков».

«Раньше некоторые умудрялись пересечь границу по 7-8 раз за день, сейчас же проезд разрешен только 1 раз в 8 дней, поэтому особо не разживешься», - говорит А. Узулс.

На улице встречаю мужчину, в руках у него пачка сигарет с акцизной наклейкой Белоруссии. На вопрос «Часто ездите через границу?» махает рукой и говорит: «А, здесь все ездят». Еще бы не ездить -

бензин вдвое дешевле, для многих это единственный способ и сэкономить, и заработать, говорит посетительница местного магазина.

Из РБ везут стандартный набор: продукты, сахар, лекарства, сигареты.

Местные жители свободно смотрят белорусское телевидение. Латвийское радио ловится, но с перебоями.

«Мы бы и не против смотреть Латвийское ТВ, живем же в Латвии, но не можем. У многих есть тарелки, и тогда Латвию можно «видеть»», - говорит Елена.

Еще недавно в Каплавской волости было две школы — Вецборнская основная и начальная школа Аусеклиса в Варнавичах, обе закрыты больше 10 лет назад. Дети ездят на учебу в Салиенскую среднюю школу соседнего Даугавпилсского края и краславские школы.

За продуктами жителям Каплавы даже удобнее ездить в Даугавпилс, чем в Краславу. В рабочие дни до Краславы ходит рейсовый автобус — выезд в 7.30 утра, когда он забирает школьников, но в выходные автобуса нет. Вечером в будни назад он идет только в 15.30, в Краславе столько времени делать нечего. В свою очередь, автобус Даугавпилс — Фальтопы — Каплава ходит ежедневно.

Отовариться можно и на месте, в магазине довольно большой выбор продуктов и промышленных товаров. Продавец Алина рассказывает, что работает здесь уже 16 лет, чему очень рада, иметь работу на селе - нынче роскошь, к тому же рядом с домом. Работает магазин ежедневно, без выходных. Цены, надо сказать, не выше, чем в городских супермаркетах, мясо – от местного крестьянина.

«Титаник» еще на плаву

Как только сворачиваешь на Варнавичи, поселок в 17 км от Каплавы, приходит смс-сообщение о том, что телефон «словил» оператора соседней страны. Звонок в страны ЕС отсюда обойдется в 1,40 за минуту, входящий — в 0,71 евро, а в другие страны позвонить можно за 2,55 евро в минуту. До границы здесь всего 1-2 км. Обращают на себя внимание чистые обочины – людей здесь ездит мало, местные кидать мусор из окна машины не будут, а чужие здесь почти не ездят.

2 раза в месяц сотрудники волостного управления ездят в Варнавичи на прием. Люди приходят, в основном, к социальному работнику, чтобы оформить разные справки, взять продуктовые пакеты, и к консультанту по сельскому хозяйству. Из Варнавичей в Каплаву автобуса нет, есть только из Краславы, и то, только по рабочим дням, а летом — только 2 раза в неделю, потому что детей возить не нужно.

Жители по надобности пользуются услугами краславского такси —

скидываются и едут в Краславу кто к врачу, кто в госслужбу, стоит это примерно 6-7 евро.

В поселок ведет вполне сносная грунтовая дорога через лес. Путь проходит совсем рядом с границей, места здесь живописные, холмистые, напоминают староверское поселение Слутишки в природном парке «Излучины Даугавы» соседнего самоуправления (которое могло быть затоплено из-за строительства Даугавпилсской ГЭС). Настоящий рай для сельского или «дикого» туризма. Но для туристических автобусов упомянутый пункт перехода тоже закрыт, все они едут на таможенно-пропускные пункты.

В Варнавичах, окруженных лесами, живет совсем мало людей, руководитель волости даже затрудняется назвать точное число – 40 или 60, двух детей отсюда автобус забирает в школу.

Нет ни асфальта, ни магазина (когда-то был), 2 раза в неделю сюда приходит автолавка.

На красивом обрывистом берегу озера в Варнавичах стоит здание бывшей школы, о строительстве которой в начале 1920-х годов распорядился президент Карлис Улманис. На берегу лежит лодка, кто-то находчивый написал на ней «Титаник». Напротив школы - белоснежный костел. Территория вокруг убрана, ощущения заброшенности, вопреки ожиданию, не возникает, даже при виде заколоченных домов.

Тот самый "Титаник". Фото: Фото автора

Первое, на что обращаешь внимание, оказавшись в таком пространстве, это поразительная тишина и свежий, чистый воздух. Редкие прохожие на улице все здороваются, так в деревнях принято.

Метла у дверей

Франтишка Ушак живет в Варнавичах почти всю жизнь. Она с юных лет трудилась в большом колхоз им. Гагарина, помнит, как в поселке работал вязальный цех. Народу жило много, в семьях росло по несколько детей. По рассказам своих родителей она знает, что в Варнавичах проходила линия фронта. Она росла в семье с 11-ю детьми, и когда немцы заняли поселок, их дом взорвали, новый семья построила только в 1947 году.

Дочь Франтишки Алла вспоминает, как она первые 3 класса ходила в местную школу, а потом детей возили в Краславу на пароме.

Алла живет в Даугавпилсе и часто приезжает к матери помогать по хозяйству. Сейчас затеяли ремонт, все делают, в основном, сами, но чтобы найти печника, пришлось помучиться, таких специалистов даже в городе не найти.

Франтишка и ее соседка Ядвига Ристер смотрят ТВ с помощью спутниковой антенны, а по радио можно слышать латвийские программы. Новости Даугавпилса и Латгалии узнают из местной газеты. С мобильной связью в поселке часто бывают перебои, это зависит от оператора и наличия вышек поблизости. Ядвига родилась в Варнавичах, и их дом в войну тоже сожгли.

Дочь и внук — главные помощники Франтишки. Вторая дочь живет во Франции, внучка с правнуком в Англии. Скоро начнется огород, на подоконнике уже своего часа ждет рассада. Франтишка и Ядвига держат по корове и поросенку, на себя и близких хватает. Люди держатся друг за друга, помогают: «Что нам особо нужно? Еда есть, воздух чистый, дети рядом», - говорят соседки. Воздух здесь, и правда, другой.

На вопрос, могли бы они жить в городе, категорически отвечают «нет!».

Они редко выбираются в Краславу, только по необходимости.

«В целом, мы не чувствуем, что Белоруссия совсем рядом. Беженцев здесь нет. Но 2 года назад я ходила в лес за грибами и встретила трех бритоголовых мужчин с наколками. Они вежливо поздоровались, а через 2 дня я по радио услышала, что сбежали заключенные», - рассказывает Алла. Однажды она показывала дорогу машине с иностранными номерами, люди ехали с палатками отдыхать на берегу Даугавы.

«Раньше-то и двери в деревне никто на замок не запирал. Прислонил метлу — значит, дома нет.

Теперь нас даже предупреждают, чтобы двери закрывали»,

- говорят Франтишка и Алла и приглашают приехать к ним летом, когда все вокруг утопает в зелени, благоухает запахами. Чем не курорт.

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