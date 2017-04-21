АЧС впервые выявлена у кабанов в трех волостях

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 38 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, в трех волостях - Колкской, Стелпской и Таргальской - болезнь обнаружена впервые, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

В Колкской, Стелпской и Таргальской волостях найдено по одному павшему от АЧС кабану, в Вариньской волости Смилтенского края - 17, в Вандзенской волости Талсинского края - 11

Таким образом, в этом году АЧС заболели 435 кабанов в 110 волостях 53 краев. В прошлом году болезнь затронула 1146 животных.

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Как сообщалось, в этом году АЧС заболели также более 13 тыс. домашних свиней на двух крупных фермах.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

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