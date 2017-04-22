По всей Латвии проходит Большой субботник. Присоединяйтесь!

Архивное фото
 

Архивное фото. Фото: LETA

По всей Латвии проходит Большой субботник, в ходе которого каждый может убрать одно из официально зарегистрированных мест или самостоятельно выбранное место. Это мероприятие, берущее начало еще из советских времен, когда субботники были приурочены именно к 22 апреля (дню рождения В.И. Ленина) стало в Латвии уже традиционным. Сегодня, 22 апреля, с 9:00 до 15:00 субботник проходит одновременно по всей Латвии.

Официально субботник продлится до 15 часов дня, но можно убирать территорию и в любое удобное для себя время. По традиции, многие латвийские школы начали приводить в порядок свои территории за день или два до официальной даты субботника.

Во время Большого субботника планируется очистить от мусора обочины дорог, леса, окрестности исторических мест и др. Всего в Латвии официально зарегистрировано 1765 мест, где будет проходить субботник. Здесь будут выдавать мешки для мусора (в этом году они белого цвета), а также находиться координатор субботника.

Реклама

Где участвовать?

Место проведения субботника можно узнать у координатора Большого субботника в самоуправлении или на сайте talkas.lv. Там ты можешь очень удобно посмотреть все официально зарегистрированные места, где субботник проводят самоуправления, школы, организации, предприятия и энтузиасты. Выбери самое близкое или интересное место и присоединяйся. На каждом зарегистрированном месте есть Ответственная персона. Зафиксируй его номер телефона, чтобы можно было связаться в случае необходимости.

Где получить мешки для мусора?

Мешки Большого субботника в этом году белого цвета, и участники субботника смогут их получить бесплатно,

22 апреля, в официальных местах проведения уборки. Мусор нужно складывать только в эти мешки. Дополнительная информация о мешках доступна у координатора конкретного места.

Где оставлять заполненные мешки?

За сбор мешков с мусором отвественно самоупралвение, в котором проходит субботник. Заполненные мешки нужно оставлять ТОЛЬКО в зарегистрированных местах субботника. В случае неясностей нужно обращаться к координатору.

Что делать с умершими животными и подозрительным мусором?

Если во время уборки заметил использованные шприцы, бутылки с химической или неясного происхождения жидкостью, а также другие опасные отходы – не трогай! О таких предметах нужно сообщить Ответственной персоне! Если же обнаружил умершее животное, не надо трогать, нужно сообщить самоуправлению. Если увидел более двух раненых или умерших животных, сообщай по номеру 112!

Как одеться?

Обязательно возьми перчатки! Советуют также надеть длинные брбки, майку или куртку с длинными рукавами, закрытую обувь с толстой и прочной подошвой, чтобы не поранить ноги. На голову – шарф или шапку.

Что взять с собой?

Рабочие перчатки, членов семьи, друзей, родственников, коллег, соседей, и, главное – хорошее настроение!

Во время Большого субботника призывают собирать не только мусор, но и делать другие хорошие вещи – сажать деревья, создавать клумбы, благоустраивать дворы, делать скворечники, восстанавливать заборы, скамейки, мостики! Давайте жить красиво! Чтобы радостно было всем! Латвия будет зеленой!

Премьер-министр Марис Кучинскис принимает участие в уборке Валмиерской эстрады. Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне отправились в Кокмуйжский парк в Коцени.

В прошлом году в Большом субботнике приняло участие 190 тыс. человек, повторив таким образом рекордную явку в 2011 году. При этом участники субботника убирали не только официально зарегистрированные места, которых было 1750, но и другие территории.

Патроном Большого субботника является президент государства.

Еще по этой теме
На Большой субботник заявлено уже почти 700 загрязненных мест

На Большой субботник заявлено уже почти 700 загрязненных мест

Инструкция Большого субботника: куда идти, что брать с собой?

Инструкция Большого субботника: куда идти, что брать с собой?

В субботу ожидаются сильный ветер, ливни, снег, град и грозы

В субботу ожидаются сильный ветер, ливни, снег, град и грозы


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса Wo&Men

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона Hi-Tech

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона

Участница шоу «Дом-2» шокировала анорексичным фото Showbiz

Участница шоу «Дом-2» шокировала анорексичным фото

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС Hi-Tech

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani Wo&Men

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 