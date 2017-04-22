По всей Латвии проходит Большой субботник. Присоединяйтесь!

По всей Латвии проходит Большой субботник, в ходе которого каждый может убрать одно из официально зарегистрированных мест или самостоятельно выбранное место. Это мероприятие, берущее начало еще из советских времен, когда субботники были приурочены именно к 22 апреля (дню рождения В.И. Ленина) стало в Латвии уже традиционным. Сегодня, 22 апреля, с 9:00 до 15:00 субботник проходит одновременно по всей Латвии.

Официально субботник продлится до 15 часов дня, но можно убирать территорию и в любое удобное для себя время. По традиции, многие латвийские школы начали приводить в порядок свои территории за день или два до официальной даты субботника.

Во время Большого субботника планируется очистить от мусора обочины дорог, леса, окрестности исторических мест и др. Всего в Латвии официально зарегистрировано 1765 мест, где будет проходить субботник. Здесь будут выдавать мешки для мусора (в этом году они белого цвета), а также находиться координатор субботника.

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Где участвовать?

Место проведения субботника можно узнать у координатора Большого субботника в самоуправлении или на сайте talkas.lv. Там ты можешь очень удобно посмотреть все официально зарегистрированные места, где субботник проводят самоуправления, школы, организации, предприятия и энтузиасты. Выбери самое близкое или интересное место и присоединяйся. На каждом зарегистрированном месте есть Ответственная персона. Зафиксируй его номер телефона, чтобы можно было связаться в случае необходимости.

Где получить мешки для мусора?

Мешки Большого субботника в этом году белого цвета, и участники субботника смогут их получить бесплатно,

22 апреля, в официальных местах проведения уборки. Мусор нужно складывать только в эти мешки. Дополнительная информация о мешках доступна у координатора конкретного места.

Где оставлять заполненные мешки?

За сбор мешков с мусором отвественно самоупралвение, в котором проходит субботник. Заполненные мешки нужно оставлять ТОЛЬКО в зарегистрированных местах субботника. В случае неясностей нужно обращаться к координатору.

Что делать с умершими животными и подозрительным мусором?

Если во время уборки заметил использованные шприцы, бутылки с химической или неясного происхождения жидкостью, а также другие опасные отходы – не трогай! О таких предметах нужно сообщить Ответственной персоне! Если же обнаружил умершее животное, не надо трогать, нужно сообщить самоуправлению. Если увидел более двух раненых или умерших животных, сообщай по номеру 112!

Как одеться?

Обязательно возьми перчатки! Советуют также надеть длинные брбки, майку или куртку с длинными рукавами, закрытую обувь с толстой и прочной подошвой, чтобы не поранить ноги. На голову – шарф или шапку.

Что взять с собой?

Рабочие перчатки, членов семьи, друзей, родственников, коллег, соседей, и, главное – хорошее настроение!

Во время Большого субботника призывают собирать не только мусор, но и делать другие хорошие вещи – сажать деревья, создавать клумбы, благоустраивать дворы, делать скворечники, восстанавливать заборы, скамейки, мостики! Давайте жить красиво! Чтобы радостно было всем! Латвия будет зеленой!

Премьер-министр Марис Кучинскис принимает участие в уборке Валмиерской эстрады. Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне отправились в Кокмуйжский парк в Коцени.

В прошлом году в Большом субботнике приняло участие 190 тыс. человек, повторив таким образом рекордную явку в 2011 году. При этом участники субботника убирали не только официально зарегистрированные места, которых было 1750, но и другие территории.

Патроном Большого субботника является президент государства.

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