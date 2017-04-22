Несладкая жизнь латвийских диабетиков

Казалось бы, при диабете государство должно полностью помогать с лекарствами. Но это не так. За многое приходится доплачивать, а какие-то жизненно важные вещи и вовсе покупать за свой счет. И люди стараются сэкономить на собственном здоровье, сообщает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7.

В Латвии 9 тысяч пациентов с первым типом диабета (инсулинозависимые) и 83 тысячи со вторым (инсулиннезависимый). Утро больного диабетом первого типа начинается с измерения уровня сахара в крови. В день надо сделать 5 таких тестов. Глюкометр врачи обычно выдают бесплатно. Но за полоски для измерения (взрослым пациентам) надо доплачивать. Государство компенсируют только 75%. Причем, ограниченное количество.

«Врачи говорят, что многие больные вообще измеряют один раз в день этот сахар, потому что, говорят, больше не способны купить.

Это не исключение, это повседневная жизнь в Латвии»,

- рассказывает председатель правления Латвийской ассоциации диабета Гунта Фреймане.

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«Конечно, были предложения от Ассоциации врачей и Общества пациентов, что надо объем увеличить. Но, как и во всей системе компенсируемых лекарств, любое увеличение связано с дополнительным финансированием. Пока его нет, не можем менять установки. Но мы делали расчеты, чтобы увеличить компенсацию за полоски с 75% до ста, надо больше, чем полмиллиона евро», - объясняет представитель Национальной службы здравоохранения Антра Фогеле.

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Когда уровень сахара известен, предстоит вколоть инсулин. В день — 4 укола. Ручки для инъекций - бесплатно. Но иглы надо покупать самим. За полную стоимость.

Каждая игла — 20 центов. Государство их вообще не компенсирует.

«Люди, которые хотят сэкономить, живут на одну пачку с 5 иголками. И говорят, ну, если государство так делает, значит, чаще не нужно менять», - говорит Гунта Фреймане.

Если колоть одной иглой долгое время, на том месте появляется шишка. Делать инъекции инсулина туда больше нельзя. В противном случае, нарушается всасывание инсулина, уровень сахара будет непрогнозируемое меняться, а это опасно для здоровья. Но некоторые больные продолжают колоть в это место — не так больно, игла ведь уже затупилась.

«Чтобы хоть немного увеличить число игл каждому пациенту, который делает инъекции инсулина, надо, по меньшей мере, 350 тысяч евро. Если сложить обе цифры: за полоски и иглы — это плюс-минус миллион. Миллион евро, который мы просто не можем найти», - приводит цифры Антра Фогеле.

Журналисты программы «Личное дело» подсчитали,

что в месяц один взрослый диабетик тратит примерно 50 евро (48,33) на иглы, полоски и дополнительные капельницы.

«Если человек не покупает полоски, не меряет, получаем более больного человека потом. Он никуда не девается. Если не контролировать болезнь сейчас, то через 5 лет будет инвалидом второй группы, нужно будет еще больше лекарств», - объясняет Гунта Фреймане.

В этом году на компенсируемые лекарства государство выделило 128 миллионов евро. Однако больных с самыми разными диагнозами, которые претендуют на помощь государства — 650 тысяч. Это треть населения. И с каждым годом, по прогнозам, их число будет только расти. Министерство здравоохранения разработало реформу, один из блоков посвящен именно компенсируемым лекарствам.

Цель: включить новые медикаменты, пересмотреть принципы оплаты, прийти к тому, чтобы лекарства компенсировались сто процентов. Но для этого нужны деньги. По расчетам Минздрава: до 2023 года — почти 140 миллионов (138 840 433) дополнительно.

«Сейчас отрасль недостаточно финансируется. На это нам указывают международные организации. Всемирная организация здравоохранения разработала стандарты: минимальное финансирование должно быть 12% от общих расходов государства. У нас уже долгое время — ниже 10%. Это значит, государство не выделяет то финансирование, которое необходимо, чтобы здравоохранение было доступным и качественным», - отмечает представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

По планам, те лекарства, которые сейчас компенсируются на 75 %, будут полностью оплачиваться в 2019 году. Которые компенсируются лишь наполовину, будут стопроцентно оплачиваться в 2020-м. Но на реформу еще никто не выделил деньги. Больным остается ждать. И платить.