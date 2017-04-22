Такой вот апрель: сильный ветер, дождь, снег и град

В субботу после полудня на станции метеонаблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в Алуксне, а также на метеостанции предприятия «Латвияс валстс цели» между Лудзой и Зилупе были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

Сильный ветер в Латвии и соседних странах спровоцировал циклон, который из Финляндии и стран Балтии перемещается в сторону России. Однако наиболее сильные порывы ветра вызваны кучевыми облаками, которые во многих местах Латвии принесли осадки в виде дождя, снега и града.

На западе Латвии скорость ветра до полудня не превышала 12-17 метров в секунду. На востоке страны, как видно на карте АО «Садалес тиклс», сильный ветер привел к перебоям в электроснабжении.

К 13 часам дня было зарегистрировано 44 аварийных отключений электроснабжения.

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Похожая погода ожидается и в воскресенье: порывистый ветер, который будет дуть со скоростью до 9-14 м/сек, переменная облачность, кратковременные дожди и температура воздуха до +8+9 градусов. В ночь на понедельник синоптики тоже прогнозируют заморозки, местами до минус 5 градусов, а днем при переменной облачности и южном порывистом ветре столбик термометра поднимется до +9 градусов. Временами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Согласно нынешним прогнозам, дождливая и ветренная погода ожидается и во вторник, и в среду. Во второй половине недели осадков станет меньше и потеплеет до +11+13 градусов.

Как сообщалось, тепло вернется в Латвию не раньше чем через две недели.

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