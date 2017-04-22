Истребители НАТО из-за российских самолетов установили новый рекорд

 

Фото: Reuters/ScanPix

В 2016 году истребители НАТО из-за самолетов российских воздушных сил поднимались рекордное число раз со времен окончания Холодной войны.

В прошлом году истребители НАТО по тревоге, чтобы идентифицировать и сопроводить самолеты воздушных сил России, поднимались в воздух с баз в Европе 780 раз. Это рекордное число инцидентов со времен окончания Холодной войны, сообщил представитель авиабазы в Рамштайне (опорный пункт ВВС США на территории Германии).

Еще 90 полетов совершено, чтобы идентифицировать военные самолеты, пассажирские воздушные суда и иные летательные аппараты других стран, которые изначально не были видны на экранах радаров.

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В 2015 году число вылетов из-за российских самолетов было почти вдвое меньше - 410.

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