Синоптики сделали неожиданный прогноз на воскресенье

Как сообщают латвийские синоптики, в воскресенье, 23 апреля, погода станет заметно лучше – ветер немного утихнет, а день выдастся более солнечным.

В центральных и восточных районах ночью ожидаются незначительные осадки, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, снег и град.

Западный, северо-западный ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду. Более сильным ветер будет в Видземе.

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Температура воздуха ночью составит -1, +4 градуса, днем воздух прогреется до +5, +9 градусов.

В Риге в ближайшие сутки скорость ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Ночью возможны незначительные осадки, день выдастся солнечным. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем воздух прогреется до +6, +7 градусов.

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