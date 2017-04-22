Находки Большого субботника: непочатые бутылки пива, холодильники в реке и живая черепаха

Во время Большого субботника жители находили непочатые бутылки пива, а в Риге обнаружили живую черепаху.

Официально субботник завершился, однако во многих местах продолжаются неформальные мероприятия с совместными трапезами и развлечениями, рассказала агентству ЛЕТА представитель Большого субботника Мадара Лайцане.

По предварительной информации,

плохая погода не испугала жителей и активность была даже выше прошлогодней.

Даже в Цесисском крае, представители которого сообщили о переносе субботника на другую дату по погодным обстоятельствам, большая часть участников продолжила уборку территорий.

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Aizvērt Большой субботник в Латвии Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Во многих местах активность жителей была настолько высокой, что не хватало мешков для мусора.

Первые отчеты об итогах субботника свидетельствуют, что в некоторых местах один участник собирал до десяти мешков мусора.

Из речушки Пикюрга участники субботника вытащили два холодильника, в других местах находили непочатые бутылки пива.

На территории Мукусалы около Килевейна гравис напротив Академического центра естественных наук Латвийского университета представители департамента городского развития Рижской думы с единомышленниками обнаружили черепаху.

Она стала самой интересной находкой субботника, но после того, как была обнаружена, уплыла.

Как сообщалось, сегодня по всей Латвии проходит Большой субботник. Официально было зарегистрировано 1765 мест, где проводилась уборка.

В прошлом году в Большом субботнике приняло участие 190 тыс. человек, повторив таким образом рекордную явку в 2011 году. При этом участники субботника убирали не только официально зарегистрированные места, которых было 1750, но и другие территории.

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