У латвийских медиков на забастовки накоплено почти 285 тыс. евро

 

Фото: LETA

Остаток средств в фонде забастовок и социальной помощи Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) на 1 января этого года составил 283 830 евро, свидетельствует отчет о деятельности профсоюза в 2016 году.

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На проведение акций протеста и забастовок в прошлом году из средств фонда израсходовано 39 015 евро.

Сумма членских взносов в прошлом году составила 932 154 евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

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В прошлом году профсоюз оказал материальную поддержку своим членам на сумму 2800 евро, на обучение членов профсоюза пошло 2688 евро. В целом на обеспечение деятельности ЛПРЗСУ в прошлом году израсходовано 24,3% от общей суммы членских взносов.

У 32 организаций, входящих в профсоюз, расходы превышают доходы. Самая большая статья расходов – оказание материальной помощи своим членам. На эти цели израсходовано примерно 27% всех средств.

ЛПРЗСУ в конце прошлого года объединял 80 профсоюзных организаций, что на пять меньше, чем годом ранее.

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