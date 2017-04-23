Подсчеты организаторов: в Большом субботнике приняло участие около 200 тыс. человек

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В Большом субботнике, проходившем по всей Латвии в субботу, могли принять участие по крайней мере 200 тыс. человек как в Латвии, так и в других странах Европы, свидетельствует информация организаторов акции.

Если эти подсчеты верны, то побиты рекорды 2011 года и 2016 года, когда в субботнике приняло участие 190 тыс. человек.

Учитывая, что участники акции приводят в порядок не только официально зарегистрированные территории, но и другие места, общее число участников субботника может достигать 300 тыс. человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Большого субботника Мадара Лайцане.

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В этом году было зарегистрировано рекордное число мест уборки - 2000 в Латвии и в других странах Европы. В прошлом году таких мест было 1750.

Как сообщалось, вчера в Латвии проходил Большой субботник.

Большой субботник в Латвии

Фото: Большой субботник в Латвии0

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