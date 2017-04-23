Больше половины госучреждений не используют систему учета рабочего времени

77% госучреждений не используют систему учета рабочего времени, поскольку это не повышает эффективность трудового процесса, свидетельствует обобщенная Госканцелярией информация.

С 1 ноября 2015 года использование системы учета рабочего времени в госучреждениях является добровольным, указывают в Госканцелярии. После анализа полученных данных Госканцелярия заключает, что единого подхода к учету рабочего времени не существует и большинство госучреждений эту систему не использует.

В учреждениях, использующих систему, в качестве преимуществ называют возможность контролировать и анализировать, сколько времени уходит на выполнение определенных функций. Кроме того, учет рабочего времени позволяет определять стоимость услуг, которые предоставляет госучреждение.

Реклама

Информацию, полученную благодаря системе учета рабочего времени, анализируют в Государственном бюро контроля за строительством, Центральном статистическом управлении, Совете по конкуренции, Министерстве финансов и учреждениях, находящихся в его подчинении, Министерстве благосостояния, Министерстве юстиции и Государственной службе охраны окружающей среды.

В свою очередь Государственный центр содержания образования, Министерство сообщения, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, Служба поддержки села, Госканцелярия учет рабочего времени используют для того, чтобы соблюдать требования, выдвигаемые к реализации проектов с привлечением средств еврофондов, но не проводят углубленного анализа полученных данных.

В госучреждениях, не использующих систему учета рабочего времени, полагают, что система не повышает эффективность трудового процесса, создает дополнительную нагрузку на сотрудников и не дает полной информации о времени, затраченном на выполнение определенных функций.

В целях дальнейшего использования системы учета рабочего времени в госучреждениях Госканцелярия приступила к разработке единой информационной системы управления человеческими ресурсами (CIVIS). Система будет учитывать важнейшие моменты работы с кадрами, например, размер вознаграждения, оценку труда, сотрудничество и коммуникацию, управление талантами, вакансии и мобильность, а также учет рабочего времени.

CIVIS будет охватывать все госучреждения, которых на 1 апреля 2017 года было 156.

Платформу планируется полностью внедрить до конца 2019 года.