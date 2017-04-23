Проблемы с новыми банкнотами в 50 евро: продавцы отказываются их принимать!

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Илзе очень обрадовалась, когда в ее руки попала новая банкнота номиналом 50 евро, которая поступила в оборот в начале апреля, однако, ее радость быстро закончилась.

Девушка поделилась своей историей: «Я хотела расплатиться в магазине «Douglas» и «Narvesen», но получила отказ. Банкноту не хотели принимать, так как ее отторгал аппарат для проверки подлинности купюр. Продавцы и охранники тщательно изучали купюру, видимо, впервые держа ее в руках. Тогда я отправилась в банк, где попросила поменять банкноту. Там мне пояснили, что еще оборудование не перерегистрировано, поэтому возникают такие сложности. Это очень дорого и вряд ли будут делать в каждом магазине».

Президент Латвийской Ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс был очень удивлен, когда узнал, что работники магазина отказались принимать новую купюру. Есть множество признаков, по которым можно узнать, является ли банкнота поддельной. С другой стороны, за год происходит более тысячи случаев с использованием поддельных банкнот и монет.

Реклама
Новые банкноты номиналом в 50 евро

Фото: Новые банкноты номиналом в 50 евро0

Представительница магазина «Douglas» сообщила, что их аппараты уже были перерегистрированы, но, видимо, в тот день, произошла какая-то техническая неполадка. Магазин принес свои извинения клиенту.

Журналисты передачи Bez tabu провели эксперимент и попытались расплатиться новой банкнотой во многих магазинах. Стоит сказать, что во всех случаях их деньги были приняты, в том числе и в магазинах Narvesen и Douglas.

Еще по этой теме
Лиепая летом предоставит рабочие места 250 школьникам

Лиепая летом предоставит рабочие места 250 школьникам

Скандал в «Ригас наму парвалдниекс»: обманным путем получено 150 000 евро

Скандал в «Ригас наму парвалдниекс»: обманным путем получено 150 000 евро

Maxima Latvija сможет трудоустроить 500 школьников на время летних каникул

Maxima Latvija сможет трудоустроить 500 школьников на время летних каникул



Ресурсы

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sunīši, 360000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR

reklama.vesti.lv

Определено самое опасное время для родов Wo&Men

Определено самое опасное время для родов

Названа реальная стоимость флагманов Samsung и Apple Hi-Tech

Названа реальная стоимость флагманов Samsung и Apple

Латвия может предоставить гражданство Михаилу Барышникову Showbiz

Латвия может предоставить гражданство Михаилу Барышникову

Это нельзя носить: 5 вещей, которые разрушают энергетику Wo&Men

Это нельзя носить: 5 вещей, которые разрушают энергетику

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani Wo&Men

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani

Деньги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 