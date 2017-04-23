Проблемы с новыми банкнотами в 50 евро: продавцы отказываются их принимать!

Илзе очень обрадовалась, когда в ее руки попала новая банкнота номиналом 50 евро, которая поступила в оборот в начале апреля, однако, ее радость быстро закончилась.

Девушка поделилась своей историей: «Я хотела расплатиться в магазине «Douglas» и «Narvesen», но получила отказ. Банкноту не хотели принимать, так как ее отторгал аппарат для проверки подлинности купюр. Продавцы и охранники тщательно изучали купюру, видимо, впервые держа ее в руках. Тогда я отправилась в банк, где попросила поменять банкноту. Там мне пояснили, что еще оборудование не перерегистрировано, поэтому возникают такие сложности. Это очень дорого и вряд ли будут делать в каждом магазине».

Президент Латвийской Ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс был очень удивлен, когда узнал, что работники магазина отказались принимать новую купюру. Есть множество признаков, по которым можно узнать, является ли банкнота поддельной. С другой стороны, за год происходит более тысячи случаев с использованием поддельных банкнот и монет.

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Aizvērt Новые банкноты номиналом в 50 евро Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Представительница магазина «Douglas» сообщила, что их аппараты уже были перерегистрированы, но, видимо, в тот день, произошла какая-то техническая неполадка. Магазин принес свои извинения клиенту.

Журналисты передачи Bez tabu провели эксперимент и попытались расплатиться новой банкнотой во многих магазинах. Стоит сказать, что во всех случаях их деньги были приняты, в том числе и в магазинах Narvesen и Douglas.

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