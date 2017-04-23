В латвийских вузах училось около 100 человек из «террористических» стран

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Ieva Čīka / LETA

В прошлом году в латвийских вузах училось около 100 человек их стран, где действуют террористические группировки. В некоторых вузах проверка студентов-иностранцев проводится поверхностно, отмечает в своем отчете о деятельности в прошлом году Полиция безопасности (ПБ).

За отчетный период наряду с получением информации о возможных рисках усиления радикальных настроений в Латвии ПБ в сотрудничестве с другими госучреждениями продолжала обращать внимание на людей, прибывающих в Латвию. В 2016 году была проведена проверка 1978 запросов на получение визы и разрешения на пребывания для в общей сложности 3038 лиц.

Кроме того, в прошлом году ПБ проверила 1862 запроса на получение визы от иностранцев и 562 запроса на получение разрешения на пребывание. В результате проведенных проверок в 121 случае ПБ предложила отказать в выдаче визы, в 16 случаях – сократить срок пребывания, в 20 случаях – удовлетворить с соблюдением специфических указаний ПБ.

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В ходе проверок запросов на выдачу разрешения на пребывание в 44 случаях ПБ предложила отказать в выдаче документа, в 43 случаях – удовлетворить с оговорками. Следует отметить, что в отличие от других отчетных периодов два отказа были связаны с террористическими рисками.

Среди иностранцев, чьи запросы проверяли, доминировали две категории – туристы и студенты. Обучение в латвийских вузах и в прошлом году было главной причиной прибытия лиц из стран, где действуют террористические группировки.

В 2016 году в латвийских вузах училось более 100 граждан таких государств. Хотя число таких студентов сократилось по сравнению с предыдущими годами, по-прежнему сохраняется риск, что под видом студентов в Латвию могут прибывать радикально настроенные лица, у которых к тому же есть возможность свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

В некоторых вузах проверка студентов-иностранцев проводится поверхностно, отмечает ПБ.

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