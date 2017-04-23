В понедельник ожидается дождь, а в отдельных частях страны - снег

В понедельник в отдельных частях Латвии будет облачно, а также ожидаются осадки - сообщают синоптики.

Ночью небо будет ясным, однако после восхода небо затянет облаками и в некоторых местах Курземе и Земгале можно ожидать дождь и снег. Ожидаемая температура ночью 0..-5 градусов, а местами +1..+2 градусов.

В понедельник ожидаются многочисленные осадки, а воздух прогреется до +5..+10 градусов.

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В Риге погода будет переменчивой, возможны осадки, а температура воздуха после обеда прогреется до +9 градусов.

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