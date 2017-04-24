В понедельник утром температура воздуха в Латвии составляет от +2..+4 градусов, на востоке страны - до -2..-4 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами в Курземе, Земгале и Видземе идет дождь и снег.

В Риге сегодня утром облачно, температура воздуха колеблется около нулевой отметки, ночью в Рижском аэропорту зарегистрирован мороз до -4 градусов.

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Днем в центральных и восточных регионах страны ожидаются кратковременные осадки - дождь, снег и град.

На востоке страны возможна гроза, а Курземе к вечеру накроет зона осадков.

Максимальная температура воздуха днем составит +6..+10 градусов.