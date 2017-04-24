Лиепайчане обеспокоены: спортивный манеж строится на костях?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

К журналистам обратился один лиепайчанин, который озабочен тем, что легкоатлетический манеж в городе строится, возможно, на месте захоронений.

«В детстве мы жили неподалеку от места строительства манежа, и когда я был еще маленьким, мой дед рассказывал, что в этом месте имеются захоронения».

По поводу того, что в этом месте в свое время были захоронения, порталу рассказал и один мужчина, который в настоящее время живет на улице Бривибас. Он рассказал, что в свое время в здании на ул. Дзелзиельниеку,1, был госпиталь. А умерших далеко не везли, а хоронили сразу же рядом.

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Портал, чтобы прояснить этот вопрос, обратился к историкам. Историк Гунар Силакактиньш, подтвердил порталу, что в этом районе в свое время были захоронения: «На спортивной площадке 5 школы, были захоронены немецкие солдаты, которые умерли в госпитале, который в свое время находился в здании бывшей школы».

«Но, я, конечно же, не могу на все сто процентов заявить, что захоронения находились под местом нынешнего строительства. Но этих солдат не перезахоранивали».

Представитель предприятия «UPB» Илзе Росицкая на вопрос, не находили ли рпи строительстве кости, ответила порталу, что ничего подобного во время строительных работ не было.


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