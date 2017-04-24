В Латвии, возможно, будут платные дороги

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Ни у Министерства сообщения, ни у экспертов нет сейчас единого решения, как полностью компенсировать деньги ЕС на дороги после 2020 года.

Восстановить автодорожный фонд, ввести платные дороги, реализовать проекты частно-государственного партнерства - вот некоторые из способов, как увеличить финансирование дорожной отрасли, прозвучавшие на конференции «Латвийские дороги в следующие сто лет».

Директор компании KPMG Baltics Эдгар Вольскис видит как один из вариантов введение отдельных платных дорог. Грузовым машинам уже сейчас приходится приобретать виньетки за использование некоторых дорог.

В прошлом году доходы от виньеток составили 18 млн евро, а в этом году планируются 27,8 млн евро.

Как пояснил Вольскис, у людей в будущем должен быть выбор, ездить ли бесплатно по маленьким дорогам или же за деньги пользоваться скоростными шоссе.

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Восстановление автодорожного фонда и введение платных дорог является предпосылкой к тому, чтобы еще одним источником финансирования дорог стали займы - из государственного бюджета и международных финансовых организаций, выпуск облигаций и вложения денег из пенсионных фондов, думает Вольскис.

Против того, чтобы финансировать дороги за счет займов, категорически возражают Нил Сакс, директор департамента фискальной политики Министерства финансов, а также главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс и руководитель аналитического центра Certus Вячеслав Домбровский, который заявил, что с тем же успехом на дороги можно использовать быстрые кредиты. Нил Сакс допускает использование займов в проектах частно-публичного партнерства.

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