Посчитали- прослезились: Цены на «молочку» выросли до 40%

 

Фото: Agnese Gulbe / LETA

Продукты питания в Латвии понемногу дорожают каждый год, а за 20 лет рост цен в процентах уже достиг двузначных и трехзначных показателей, пишет Neatkarīga.

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Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ), которая отслеживает изменения цен в розничной торговле с 1996 года, отмечает, что неожиданно высоким ростом цен за короткий период в последнее время отличились молочные продукты.

Удорожание этих продуктов производители объясняют резким повышением закупочных цен на молоко - вплоть до 40%.

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В марте прошлого года средняя цена 2%-ного молока в магазинах составляла 0,74 евро за литр, а в декабре - уже 0,91 евро. С конца прошлого года наблюдается стабилизация цен - в марте 2017 года стоимость литра молока сохранилась на уровне декабря прошлого года.

Выросли за год цены и на другие молочные продукты. Например, 25%-ная сметана в 360-граммовой упаковке в течение года подорожала на 14%, сливочное масло (упаковка 200 г) - на 8%, голландский и российский сыр - соответственно на 21% и 23%.

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