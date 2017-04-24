Беженцы бегут из Латвии: пособия не хватает даже на жилье

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Highways Agency

С весны прошлого года большинство прибывших в Латвию беженцев и обладателей альтернативного статуса ее покинули.

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Как поясняет Министерство внутренних дел, человек, получивший статус находящегося под международной защитой лица, имеет право на свободное перемещение, в том числе может путешествовать, работать и учиться в любой стране ЕС, соблюдая условия, которые предъявляются к гражданам третьих стран в конкретном государстве.

После предоставления статуса беженца или альтернативного статуса иностранцам выдается удостоверяющий личность документ, который пригоден и для путешествий.

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Согласно неофициальным данным Фонда общественной интеграции, с апреля 2016 года по 30 марта 2017 года из 487 иностранцев, которым предоставлялись консультации социальных работников, 308 человек покинули страну, из них 167 были перемещенными лицами, а 141 человек прибыл в Латвию самостоятельно. Также были отмечены два случая, когда беженцы вернулись в Латвию.

Как отмечает МВД, в настоящее время невозможно сделать однозначные выводы о причинах, почему беженцы покидают Латвию,

тем не менее ряд признаков свидетельствует о том, что одной из основных причин является именно невозможность найти жилье на выплачиваемое в Латвии пособие.

МВД напоминает, что Сейм одобрил поправки к закону об убежище, которые предусматривают выплату пособий беженцам трудоспособного возраста или лицам с альтернативным статусом в зависимости от того, насколько они активно пытаются устроиться на работу. Таким образом, выплата пособия будет приостановлена в случаях, если беженец покинул Латвию.

В рамках программы ЕС по перемещению беженцев Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 беженца,

295 из которых будут перемещены из Греции, 186 - из Италии, 50 - из Турции. Пока в Латвию по этой программе прибыло 300 человек.

К началу марта этого года статус беженца был присвоен десяти лицам, альтернативный статус - 151 человеку.

Кроме того, в Латвии регулярно, чаще всего незаконно через зеленую границу проникают иностранцы, часть из которых после задержания просит предоставить статуса беженца.

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