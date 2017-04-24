Новые льготники: как получить скидку на проезд в общественном транспорте

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

Как получить льготу на проезд в общественном транспорте рижским пенсионерам по выслуге лет, медицинским работникам и многодетным родителям? Портал Riga.lv подготовил подробную инструкцию.

Вступили в силу поправки к обязывающим правилам Рижской думы № 89 «О льготах за проезд в маршрутной сети Рижского общественного транспорта».

С 21 апреля подать заявку на льготу могут рижские пенсионеры по выслуге лет и вовлеченные в лечебный процесс лица, которые работают в медицинских обществах капитала Рижского самоуправления, и чей рабочий день составляет не менее 20 часов в неделю.

Реклама

Стоит отметить, что льготами на проезд в общественном транспорте эти группы лиц смогут воспользоваться только после того, как поправки утвердит Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

В свою очередь оба многодетных родителя скидку получат только с августа

(сейчас льготный проездной имеет только один родитель многодетной семьи).

Как получить скидку?

Чтобы получить скидку, для начала необходимо сделать персонализированный э-талон или Карту рижанина. Это можно осуществить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksmes. Место нахождения центров и их время работы можно уточнить здесь.

Rīgas satiksme напоминает, что можно предварительно записаться на визит в центр обслуживания клиентов, чтобы не стоять в очередях, на сайте Rīgas satiksme или по телефону 80001919.

Пенсионеры по выслуге лет могут подавать заявления на льготу в центры обслуживания Rīgas satiksme, начиная с 21 апреля.

С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность и удостоверение пенсионера по выслуге лет. Неработающие пенсионеры дополнительно должны подать в центр обслуживания клиентов справку из Государственного агентства социального страхования (VSAA), которая подтверждает, что данное лицо не работает.

Медицинским работникам, которые работают в муниципальных клиниках, не менее 20 часов в неделю, изначально нужно получить письменное заверение с места работы о желании получить скидку. После этого упомянутые лица должны обратиться в центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme, чтобы индивидуально подать заявку на получение льготы. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.

Задекларированные на административной территории Риги многодетные родители, которые воспитывают трех и более детей, смогут получить льготы на проезд в общественном транспорте в августе этого года.

Еще по этой теме
Депутаты одобрили льготный проезд в транспорте для семей, медиков и пенсионеров

Депутаты одобрили льготный проезд в транспорте для семей, медиков и пенсионеров

Медики и многодетные родители получат скидки в общественном транспорте Риги

Медики и многодетные родители получат скидки в общественном транспорте Риги


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Электросамолет вертикального взлета и посадки прошел испытания Hi-Tech

Электросамолет вертикального взлета и посадки прошел испытания

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись Showbiz

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда Hi-Tech

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда

Певицу Лолиту не пустили к больной дочери Showbiz

Певицу Лолиту не пустили к больной дочери

Дочь Заворотнюк вышла замуж за сына латвийского миллионера Wo&Men

Дочь Заворотнюк вышла замуж за сына латвийского миллионера

Транспорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
http://alkoutlet.lv

Темы

 