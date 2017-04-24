Новые льготники: как получить скидку на проезд в общественном транспорте

Как получить льготу на проезд в общественном транспорте рижским пенсионерам по выслуге лет, медицинским работникам и многодетным родителям? Портал Riga.lv подготовил подробную инструкцию.

Вступили в силу поправки к обязывающим правилам Рижской думы № 89 «О льготах за проезд в маршрутной сети Рижского общественного транспорта».

С 21 апреля подать заявку на льготу могут рижские пенсионеры по выслуге лет и вовлеченные в лечебный процесс лица, которые работают в медицинских обществах капитала Рижского самоуправления, и чей рабочий день составляет не менее 20 часов в неделю.

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Стоит отметить, что льготами на проезд в общественном транспорте эти группы лиц смогут воспользоваться только после того, как поправки утвердит Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

В свою очередь оба многодетных родителя скидку получат только с августа

(сейчас льготный проездной имеет только один родитель многодетной семьи).

Как получить скидку?

Чтобы получить скидку, для начала необходимо сделать персонализированный э-талон или Карту рижанина. Это можно осуществить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksmes. Место нахождения центров и их время работы можно уточнить здесь.

Rīgas satiksme напоминает, что можно предварительно записаться на визит в центр обслуживания клиентов, чтобы не стоять в очередях, на сайте Rīgas satiksme или по телефону 80001919.

Пенсионеры по выслуге лет могут подавать заявления на льготу в центры обслуживания Rīgas satiksme, начиная с 21 апреля.

С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность и удостоверение пенсионера по выслуге лет. Неработающие пенсионеры дополнительно должны подать в центр обслуживания клиентов справку из Государственного агентства социального страхования (VSAA), которая подтверждает, что данное лицо не работает.

Медицинским работникам, которые работают в муниципальных клиниках, не менее 20 часов в неделю, изначально нужно получить письменное заверение с места работы о желании получить скидку. После этого упомянутые лица должны обратиться в центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme, чтобы индивидуально подать заявку на получение льготы. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.

Задекларированные на административной территории Риги многодетные родители, которые воспитывают трех и более детей, смогут получить льготы на проезд в общественном транспорте в августе этого года.

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