Названа самая загруженная дорога в Латвии

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Самая большая нагрузка на дорожное покрытие в Латвии - на Баускском шоссе или автодороге A7, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Эта нагрузка связана с интенсивным прохождением грузового транспорта по шоссе.

Участок дороги A7 Рига-Бауска-граница с Литвой от Риги до Кекавы является одним из самых загруженных в окрестностях Риги с интенсивностью движения около 17 тыс. автомашин в сутки.

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Автодорога E67/A7 входит в сеть TEN-T. Интенсивность движения на ней в три раза превышает оптимальное количество тяжелого транспорта и пропускную способность дороги.

Большая нагрузка - одна из причин, почему реализуется проект Кекавской окружной дороги.


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