Что делать, если отопление отключили, а ночью мерзнем?

Весна в этом году радует снегом и градом, а не теплым солнышком. И одни жильцы переживают, что до сих пор в домах включено отопление, а другие жалуются, что батареи холодные. Как сделать так, чтобы температура была максимально комфортной, даже если погода продолжит быть капризной?

В большинстве жилых домов Rīgas namu pārvaldnieks работает автоматическая система отопления, которая обеспечивает подачу тепла в соответствии с колебаниями наружной температуры воздуха. Интенсивность отопления будет постепенно уменьшаться, и отопительная система дома отключится, когда среднесуточная температура воздуха значительно повысится.

То есть,

если днем плюсовая температура – батареи автоматически отключаются. Если ночью минус – они снова начнут нагреваться.

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Автоматизированная система позволяет в весенний сезон не отапливать дома, когда не нужно, и теплоэнергия используется только в необходимом объеме. Как только установится теплая погода, отопительные системы домов будут полностью отключены, чтобы в случае прохладной погоды в летний сезон система не включалась.

Первому жилому дому в этом году отопление отключили уже 15 марта, основываясь на решении, принятом сообществом владельцев квартир. Владельца проголосовали за то, чтобы отопление отключили до окончания отопительного сезона.

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