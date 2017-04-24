Вейонис: детские дома должны уйти в прошлое

Интересы и нужды детей должны быть в центре внимания, а государство и самоуправления не должны содержать систему органов, которая не обеспечивает полноценного и гармоничного развития детей, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис на встрече с министром благосостояния Янисом Рейрсом.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис считает, что каждому ребенку должна быть дана возможность вырасти в семье или среде, приближенной к семейной. «Ответственным органам нужно активнее действовать, чтобы государство выполняло свою обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей», - сказал Вейонис.

Президент спрашивал министра, какой прогресс достигнут, чтобы место детских домов заняли общественные услуги, какая поддержка оказывается приемным семьям, опекунам и усыновителям.

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«Процесс деинстуционализации нужно контролировать. Важно, чтобы выделенные на него средства ЕС усиливали бы формы внесемейного ухода», - сказал президент.

Министр и президент обсудили также недавно выявленные нарушения в Елгавском детдоме. Президент подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы подобное не происходило ни в одном из центров по уходу за детьми.

Вейонис и Рейрс согласились, что детские дома должны уйти в прошлое, для чего необходимы целенаправленная поддержка государства и единство в обществе.

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