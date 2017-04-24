Латвия стала «лидером» по числу новых случаев ВИЧ в ЕС

Латвия опередила Эстонию по числу новых случаев ВИЧ в 2016 году, став «лидером» в ЕС и ЕЭЗ, сообщили агентству ЛЕТА в Балтийской ассоциации ВИЧ со ссылкой на данные органов эпидемиологического надзора.

Хотя общее количество зараженных ВИЧ в Эстонии все еще больше, чем в Латвии и Литве, в Эстонии оно ежегодно сокращается. В Латвии картина противоположная - количество новых случаев ВИЧ растет. В прошлом году их количество составило уже 18,5 на 100 тыс. населения, что больше, чем в Эстонии, где зарегистрировано 17,4 случая на 100 тыс. населения, и в Литве - 7,4 случая.

Председатель Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце рассказала, что 2016 год - первый, когда Латвия опередила Эстонию по числу новых случаев ВИЧ. Она считает это серьезным сигналом для латвийской системы здравоохранения, и в решении проблемы должны быть задействованы учреждения всех уровней.

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По ее словам, чем раньше раскрыт ВИЧ, тем меньшее зло он причинит самому больному, его партнеру и обществу.

В Латвии на 1 января 2017 года было зарегистрировано 6972 ВИЧ-инфицированных, в том числе 365 в прошлом году.

38% инфицированных - гетеросексуалы, две трети - мужчины.

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