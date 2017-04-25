Минздрав без разъяснений предложил ротацию в руководстве Госинспекции здравоохранения

Анда Чакша
 

Анда Чакша. Фото: Ieva Makare / LETA

Вчера руководитель Государственной инспекции здравоохранения Айя Межсарга и ее заместитель, руководитель департамента надзора и контроля здравоохранения Ивета Шица получили от Министерства здравоохранения письмо с предложением им обеим поменять должности.

Как рассказала агентству ЛЕТА Шица, министр здравоохранения Анда Чакша предлагает перевести ее в должность заместителя директора Государственного центра спортивной медицины по вопросам физического здоровья, а Межсарге предложена должность заместителя директора Государственного центра судебно-медицинских экспертиз.

Межсарга в феврале 2016 года в порядке ротации по распоряжению Минздрава была переведена в Госинспекцию здравоохранения из Госцентра судебно-медицинских экспертиз, где занимала тогда должность директора.

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В письме Минздрав ссылается на 37-ю статью закона о государственной гражданской службе, которая гласит, что для обеспечения хорошего управления и содействия квалификационному росту чиновника он без объявления открытого конкурса претендентов может быть переведен на любую другую чиновничью должность на определенное или неопределенное время в том же или в другом учреждении.

Шица считает, что в письме нет четкого обоснования ее перевода на другую должность, и он не обоснован и не проанализирован.


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