Владельцу «Mārtiņa Beķereja» грозит высокий штраф за фото в «Instagram»

Семь раз отмерь, один раз отрежь - поговорка, которую нужно обязательно вспоминать, прежде, чем выкладывать какой-либо «пост» в социальные сети. Наверное теперь, этот урок запомнит на всю жизнь владелец сети кафе «Mārtiņa beķereja», который по совместительству оказался опытным охотником.

Дело в том, что он опубликов в своем «Instagram» фотографию, где похвастался добычей - убитый на охоте глухарь. Однако известно, что в Латвии, уже с 2011 года, весной охота на этих птиц запрещена законом. Возникает вопрос: неужели местные охотники стали такими бессовестными, что даже не боятся наказания за подобные нарушения?

Новость быстро распространилась и дошла до сотрудников Государственной лесной службы. Руховодитель отдела охоты Валтер Лусис передаче Bez Tabu пояснил, что уже заведено административное дело и от охотника ожидают пояснений. В то время как работникам передачи мужчина прислал письменный ответ, так как лично встретиться не смог.

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"Добрый день!

Свой комментарий порталу я уже предоставил. Птица была застрелена в легальных охотничьих местах за пределами Латвии. Мнения на тему охоты всегда были противоречивыми, и думаю, что нет необходимости встречаться лично, так как считаю, что дал исчерпывающий ответ. С уважением, Мартиньш!"

Государственная лесная служба проверит предоставленный ответ - был ли нарушен закон. Если да, то мужчине грозит денежный штраф в размере пятимесячного оклада.



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