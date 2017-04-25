Владельцу «Mārtiņa Beķereja» грозит высокий штраф за фото в «Instagram»

 

Фото: скриншот

Семь раз отмерь, один раз отрежь - поговорка, которую нужно обязательно вспоминать, прежде, чем выкладывать какой-либо «пост» в социальные сети. Наверное теперь, этот урок запомнит на всю жизнь владелец сети кафе «Mārtiņa beķereja», который по совместительству оказался опытным охотником.

Дело в том, что он опубликов в своем «Instagram» фотографию, где похвастался добычей - убитый на охоте глухарь. Однако известно, что в Латвии, уже с 2011 года, весной охота на этих птиц запрещена законом. Возникает вопрос: неужели местные охотники стали такими бессовестными, что даже не боятся наказания за подобные нарушения?

Новость быстро распространилась и дошла до сотрудников Государственной лесной службы. Руховодитель отдела охоты Валтер Лусис передаче Bez Tabu пояснил, что уже заведено административное дело и от охотника ожидают пояснений. В то время как работникам передачи мужчина прислал письменный ответ, так как лично встретиться не смог.

Реклама

"Добрый день!

Свой комментарий порталу я уже предоставил. Птица была застрелена в легальных охотничьих местах за пределами Латвии. Мнения на тему охоты всегда были противоречивыми, и думаю, что нет необходимости встречаться лично, так как считаю, что дал исчерпывающий ответ. С уважением, Мартиньш!"

Государственная лесная служба проверит предоставленный ответ - был ли нарушен закон. Если да, то мужчине грозит денежный штраф в размере пятимесячного оклада.

Еще по этой теме
Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки

Соцсети предупреждают: Мошенники добрались до Плявниеки

Оговорка ведущего на канале «Россия» развеселила соцсети (видео)

Оговорка ведущего на канале «Россия» развеселила соцсети (видео)

Пользователи соцсетей удивила детская площадка в Якутске (видео)

Пользователи соцсетей удивила детская площадка в Якутске (видео)


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Дом
Дом, Auru pag., 42000 EUR
Земля
Земля, Ziemeļblāzma, 69500 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию Hi-Tech

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Знакомьтесь: такса Крузо - самое популярное животное в Сети Wo&Men

Знакомьтесь: такса Крузо - самое популярное животное в Сети

ФОТО: Элина Малыгина не боится оголяться ради искусства Showbiz

ФОТО: Элина Малыгина не боится оголяться ради искусства

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии Showbiz

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды Hi-Tech

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
http://alkoutlet.lv

Темы

 