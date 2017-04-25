Рижская телебашня с необычного ракурса: такое увидеть можно только весной

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Lita Krone

Весной, когда воздух над морем чистый и ясный, можно увидеть противоположный берег, несмотря на то, что тот находится на дальнем расстоянии. Полюбоваься прекрасными видами природы призывает натуралист, изучающий птиц - Каспар Фунтс, который с Энгуре через море рассмотрел Рижскую телевизионную башню, находящуюся на расстоянии 60 км.

«Возможность рассмотреть противоположный берег зависитт от погодных условий - если воздух чист и над водой нет испарений, видить можно очень даеко» - рассказывает Фунтс.

Фото: facebook.com/Kaspars.Funts

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