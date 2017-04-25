Правительство выделило 34 тыс. евро для пострадавших от войны на Украине

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Правительство из средств на непредвиденные обстоятельства выделило 34 тыс. евро нескольким министерствам в поддержку пострадавших от военных действий на Украине.

Средства выделены МИД, Минблагу, Минздраву и подведомственной ему Национальной службе здравоохранения.

Средства пойдут на доставку с Украины в Латвию и обратно пострадавших лиц, на обеспечение технических вспомогательных средств, на лечение в Латвии по крайней мере пяти пострадавших.

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Пострадавшие в военном конфликте на востоке Украины лечатся в Латвии с 2014 года. За этот период в рамках программы государственной поддержки лечение получили 26 украинских военнослужащих.

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