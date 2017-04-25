Судите сами: подаренный Путиным Японии кот приобретает «японские черты»?

Губернатор японской префектуры Акита Сатаке Норихиса рассказал, что привязался к подаренному Путиным коту по кличке Мир.

«Кот взрослеет на глазах, и после того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты», — сообщили в пресс-службе заксобрания Приморского края, депутаты которого недавно побывали в Японии.

Напомним, что губернатор этой префектуры за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил президенту РФ Владимиру Путину собаку породы акита-ину Юмэ. В ответ Путин подарил губернатору кота сибирской породы, которого новые хозяева назвали Мир.

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