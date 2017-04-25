Cамые высокооплачиваемые главы госпредприятий. Кто они?

 

Фото: AP/Scanpix

У большинства руководителей госпредприятий зарплата в прошлом году продолжала расти, но у некоторых и уменьшилась.

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Зарплата большинства глав госпредприятий по-прежнему составляет до 100 тыс. евро в год, следует из поданных Службе госдоходов деклараций государственных должностных лиц, пишет во вторник газета Dienas Bizness.

Средняя брутто-зарплата в Латвии в 2016 году составляла 859 евро, в том числе в общественном секторе 886 евро, в частном - 845 евро.

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то из руководителей государственных и муниципальных предприятий Латвии зарабатывает больше всех!

10. Вита Андерсоне, председатель правления Latvijas elektriskie tīkli - 76.3 тыс евро

9. Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums - 89.7 тыс. евро

8. Светлана Берга, председатель правления SIA LDZ Cargo - 94.8 тыс. евро

7. Владимир Кононов, председатель правления Latvijas Autoceļu uzturētājs - 103.7 тыс. евро

6. Эдвин Берзиньш, глава Latvijas Dzelzceļš - 122.8 тыс. евро

5. Роберт Стрипниекс, глава Latvijas Valsts meži - 129.7 тыс. евро

4. Арис Жигурс, председатель правления Latvenergo - 131.2 тыс евро

3. Солвита Деглава, Reverta - 230 тыс. евро

2. Юрис Гулбис, Lattelecom - 313.2 тыс евро

1. Мартин Гаусс, Air Baltic - 1,042 млн евро

Как сообщалось, Гаусс в прошлом году получил зарплату в размере 1,042 млн евро, что на 23,5% больше, чем в 2015 году. В то же время прибыль «airBaltic» в 2016 году была намного меньше 2015 года. Правление латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» в прошлом году выполнило все поставленные задачи, и этим объясняется прирост зарплаты ее исполнительного директора Мартина Гаусса, объяснили в компании.

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