Cамые высокооплачиваемые главы госпредприятий. Кто они?

У большинства руководителей госпредприятий зарплата в прошлом году продолжала расти, но у некоторых и уменьшилась.
- Руководителю Рижского порта существенно поднимут зарплату 19 апреля 2017 г.
- Зарплата главы СГД за полтора месяца составила 5944 евро 17 апреля 2017 г.
- Миллионер из airBaltic переплюнул зарубежных коллег: у них зарплаты скромнее 9 апреля 2017 г.
Зарплата большинства глав госпредприятий по-прежнему составляет до 100 тыс. евро в год, следует из поданных Службе госдоходов деклараций государственных должностных лиц, пишет во вторник газета Dienas Bizness.
Средняя брутто-зарплата в Латвии в 2016 году составляла 859 евро, в том числе в общественном секторе 886 евро, в частном - 845 евро.
то из руководителей государственных и муниципальных предприятий Латвии зарабатывает больше всех!
10. Вита Андерсоне, председатель правления Latvijas elektriskie tīkli - 76.3 тыс евро
9. Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums - 89.7 тыс. евро
8. Светлана Берга, председатель правления SIA LDZ Cargo - 94.8 тыс. евро
7. Владимир Кононов, председатель правления Latvijas Autoceļu uzturētājs - 103.7 тыс. евро
6. Эдвин Берзиньш, глава Latvijas Dzelzceļš - 122.8 тыс. евро
5. Роберт Стрипниекс, глава Latvijas Valsts meži - 129.7 тыс. евро
4. Арис Жигурс, председатель правления Latvenergo - 131.2 тыс евро
3. Солвита Деглава, Reverta - 230 тыс. евро
2. Юрис Гулбис, Lattelecom - 313.2 тыс евро
1. Мартин Гаусс, Air Baltic - 1,042 млн евро
Как сообщалось, Гаусс в прошлом году получил зарплату в размере 1,042 млн евро, что на 23,5% больше, чем в 2015 году. В то же время прибыль «airBaltic» в 2016 году была намного меньше 2015 года. Правление латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» в прошлом году выполнило все поставленные задачи, и этим объясняется прирост зарплаты ее исполнительного директора Мартина Гаусса, объяснили в компании.Еще по этой теме