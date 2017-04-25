Холод холодом, но под Елгавой созревает первая клубника

В Стальгене Елгавского края в крестьянском хозяйстве Vībotnes созревает первая местная клубника.

Как рассказала представитель хозяйства Гита Ратниеце, пока нельзя сказать, когда будут готовы первые ягоды - возможно, через 2-3 недели. Продаваться они будут на ярмарке в рижском квартале Калнциема.

Цену первых ягод Ратниеце пока тоже не прогнозировала.

В этом году затраты больше, потому что весна холодная, теплицы приходится сильнее отапливать.

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В прошлом году первый урожай хозяйство собрало 18 апреля, а в этом году погода не балует.

В прошлом году первые ягоды из Vībotnes стоили 25 евро за кг.