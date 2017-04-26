В предстоящие выходные Латвию накроет новый циклон с юга, который принесет с собой дожди и порывистый ветер, прогнозирует «Global Forecast System».

В четверг существенных осадков в стране не ожидается. Во второй половине дня в пятницу зона дождей накроет Латгале, а в субботу и в ночь на воскресенье осадки пройдут уже по всей стране.

Также в связи с циклоном усилится ветер. Температура воздуха в пятницу повысится до +7..+12 градусов, а в субботу составит не более +5..+8 градусов. В последующие дни в Латвии ожидается потепление.

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В то же время долгосрочные прогнозы не исключают в мае нового похолодания и заморозков.