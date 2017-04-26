Студенты протестуют: за въезд в Юрмалу с них просят недекватную сумму

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Gatis Dieziņš/Leta

Уже с апреля юрмальский пропускной пункт стал электронным - номера фотографируются, специальная система их обрабатывает, и те водители, которые не приобрели пропуск, фиксируются, а позже им приходит штраф в размере 50 евро.

В редакцию Bez Tabu обратился студент колледжа Государственного агентства социальной интеграции, который попал в очень неприятную ситуацию – общежитие колледжа находится в пропускной зоне – поэтому, студентам, проживающим в общежитии, приходится покупать пропуск стоимостью 31 евро в месяц, а в период с 1 апреля по 30 сентября - 107 евро.

Студентам Юрмала предоставляет скидки в размере 50 или 30%, однако,

для многих учащихся, которым каждый день приходится возвращаться в общежитие, это кажется не адекватным.

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Тем не менее, как оказалось, студентам необходимо смотреть шире - считать себя не студентом, а арендатором, ведь тогда проживание в Юрмале окажется более выгодным. Руководитель отдела общественных отношений Юрмальской думы Зане Лейте сообщает: «Студентам SIVA, которые живут в общежитии, нужно пойти в юрмальскую думу с договором об аренде, тогда они смогут получить пропуск, как и други жители города».

В таком случае необходимо заплатить только 11,5 евро за обработку документов.

В очередной раз найдена ошибка в коммуникации, ведь на сайте колледжа нет никакой информации о подобной возможности. «Многие уже ждут административных штрафов, так как до этого, отправляясь в думу, они ничего конкретного не могли ответить о системе пропуска, все разрешилось только тогда, когда Bez Tabu начали интересоваться», рассказывает Раймонд.

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