Цирк разъехался: журналистам показали наружную стену Рижского цирка изнутри

Начались работы по консервации фасада Рижского цирка. Съемочная группа Русского вещания LTV7 попала внутрь здания и получила эксклюзивные кадры. На них видно, что наружная стена растрескалась очень сильно.

Строители буквально сшивают стену специальными металлическими деталями, чтобы она не успела развалится. Трещины – очень большие.

«Мы хотим укрепить наружную стенку, чтобы она не упала на улицу Меркеля. Вы видите, трещины и контрольные ленты, чтобы видеть, как трещины расходятся. Укреплять надо. Снаружи поставить специальные металлические детали, здесь — якоря. Сделаем натяжку кругляком, чтобы он держал наружную стенку в 4-х местах. ситуация такая, что нужно делать и быстро делать», - объяснилпрораб Александр Позняков.

Реклама

Фото: LTV7

Фото: LTV7

Металлические детали после проведения работ будут видны и снаружи. В остальном фасад будет выглядеть как раньше. Это лишь временная консервация. Ее по заказу Министерства культуры проводит фирма Velve. Стоимость работ — 6 тысяч евро. Когда фасад будет укреплён, министерство намерено просить у правительства средства на дальнейшее укрепление здания.

В прошлом году прошла техническая экспертиза Рижского цирка. Она показала, что здание износилось на 39%. Сейчас его помещения разрешено использовать только для нужд администрации и репетиций.

Youtube

Еще по этой теме