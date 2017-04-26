Жители Болдераи получили «подарок», о котором никто не просил

Когда жительница Болдераи Рута вышла из своего подъезда, то была очень удивлена. Домоуправление установили у двери урну, о которой ни один житель дома не просил. Точно такие же урны были установлены и около других подъездов.

Рута, точно также, как и другие жители дома уверены - в «Rīgas namu pārvaldnieks» в очередной раз нашли способ опустошить карманы рижан, ведь новые урны даются не просто так - за каждую нужно заплатить 56 евро без PVN. Стоит добавить, что есть дома, в которых всего десять квартир и два подъезда, следовательно, с каждой квартиры получается почти по 15 евро. Для пенсионеров и малоимущих семей - это целое состояние.

В качестве протеста, жители перевернули новые урны вверх дном, чтобы показать, что они их не используют и те им абсолютно не нужны. Буквально через 10 метров от дома стоят большие мусорные контейнеры, куда жители домов обычно выбрасываю отходы.

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Представитель «Rīgas namu pārvaldnieka» Санта Валюма пояснила, что условия Рижской думы предполагают, что для незначительных отходов, например, окурков, палочек от мороженного или фантиков от конфет, необходимо у каждого подъезда установить подобные урны.

Опрос жителей не организовывался, ибо в этом нет необходимости. Также не сообщалось об оплате, так как сумма незначительная.

Председатель правления домовладельцев Рита Бернардска, считает, что с жителями дома поступили неправильно, а также были нарушены определенные нормы, которые подразумевают, что на стене фасада должны висеть урны, однако, нигде не сказано, что они должны быть большими и дорогими.

Если люди будут кидать окурки вместе с фантиками, может начаться пожар, а если жители будут оставлять там и бытовые отходы, все это может загореться и вызвать крупные последствия.

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