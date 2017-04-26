Соцсети рассекретили нетрафарированные полицейские Škoda и Subaru

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

В социальных сетях появилось видео Subaru Forester XT и Škoda, которые оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами? и пользователи соцсетей предполагают, что это и есть те самые, новые нетрафарированные машины Госполиции о которых рассказывалось ранее.

Еще по этой теме

Как уже сообщал Русский TVNET, Государственная полиция в мае получит 40 предназначенных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок, сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Facebook

Реклама

Сейчас в распоряжении полиции имеются семь нетрафарированных автомашин: пять «Subaru» и две «Opel».

Facebook

Нетрафарированные полицейские автомашины хорошо зарекомендовали себя как довольно эффективные средства надзора за участниками дорожного движения, напомнил Крапсис.

Еще по этой теме
Зивтиньш обещает нетрафорированные машины на дорогах

Зивтиньш обещает нетрафорированные машины на дорогах

Полиция хочет увеличить число нетрафарированных автомашин

Полиция хочет увеличить число нетрафарированных автомашин

Неприметные и грозные: на дорогах станет больше нетрафарированных полицейских машин

Неприметные и грозные: на дорогах станет больше нетрафарированных полицейских машин


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Где правда? Семенович кажется стройной только в Instagram Showbiz

Где правда? Семенович кажется стройной только в Instagram

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды Hi-Tech

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

Уличный стиль знаменитостей: простота, далекая от красной дорожк Wo&Men

Уличный стиль знаменитостей: простота, далекая от красной дорожк

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум Showbiz

ФОТО: Поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум

Видео-бомба: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо Wo&Men

Видео-бомба: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 