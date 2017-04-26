Соцсети рассекретили нетрафарированные полицейские Škoda и Subaru

В социальных сетях появилось видео Subaru Forester XT и Škoda, которые оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами? и пользователи соцсетей предполагают, что это и есть те самые, новые нетрафарированные машины Госполиции о которых рассказывалось ранее.
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Как уже сообщал Русский TVNET, Государственная полиция в мае получит 40 предназначенных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок, сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.
Сейчас в распоряжении полиции имеются семь нетрафарированных автомашин: пять «Subaru» и две «Opel».
Нетрафарированные полицейские автомашины хорошо зарекомендовали себя как довольно эффективные средства надзора за участниками дорожного движения, напомнил Крапсис.Еще по этой теме