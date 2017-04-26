В Минфине открылась детская комната

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня в Министерстве финансов открыта детская комната, предусмотренная для детей сотрудников министерства.

Как сообщили в ведомстве, с учетом большого количества работников министерства такое помещение крайне необходимо, особенно в период каникул и отпусков. Детская комната позволит людям находиться на работе и одновременно со своим ребенком.

В комнате смогут находиться одновременно дети разных возрастов. Министерство позаботилось о том, чтобы в комнате были игрушки, книжки-раскраски и другие предметы для игр, мешки для сидения, рабочий стол и компьютер, за которым смогут работать родители.

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Как заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола,

министерству важно, чтобы работники чувствовали, что их ценят, поэтому Минфин старается сделать рабочую среду максимально удобной.

Как бы тщательно родители не планировали распорядок дня своих детей, все ситуации предвидеть невозможно. Поэтому в те моменты, когда за ребенком никто не может присмотреть, работники министерства смогут оставить их в детской комнате, сказала министр.


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