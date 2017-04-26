С 8 мая – изменения в графике движения общественного транспорта

Rīgas satiksme информирует, что с целью улучшения качества обслуживания пассажиров, с 8 мая на некоторых маршрутах будут изменения в расписании движения по рабочим дням.

С 8 мая изменения в расписании по рабочим дням:

по маршруту 30-го автобуса, по просьбе пассажиров, автобус с Даугавгривы будет отправляться в 5:20, остальное время не меняется.

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рейсы 49-го автобуса в 11:05 и 11:37 будут перенесены на 13:08 и 14:13 от MAN-TESS. Время отправления из Румбулы не меняется.

первый рейс 5-го трамвая из Милгрависа в 5:28 изменен на 5:26. Время отправления из Ильгюциемса не меняется.

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