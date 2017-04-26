«Latvijas Loto», в сотрудничестве с Минфин, реализует проект «Лотерея столетия»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Общий призовой фонд «Лотереи столетия» составит 3,25 млн евро, сообщила сегодня на презентации лотереи председатель правления ГАО «Latvijas Loto» Майя Кубли.

Общий оборот лотереи составит 5 млн евро, и она станет самым крупным проектом в истории «Latvijas Loto».

В серии «Лотерея столетия» будет выпущен 1 млн лотерейных билетов, купить которые можно будет как в бумажном, так и в электронном формате. Цена одного билета - 5 евро. Призовой фонд составит 65% общей стоимости лотереи, самый крупный выигрыш - 100 тыс. евро - будет у четырех билетов.

Реклама

Более 400 тыс. евро из полученных за два года доходов лотереи предполагается направить на программу стипендий в поддержку лучших выпускников средних учебных заведений.

Стипендию в размере 500 евро в 2018-2019 гг. получит лучший выпускник каждого выпускного класса в каждом среднем учебном заведении Латвии.

Как отметил министр образования и науки Карлис Шадурскис, образование - главная ценность и самое большое вложение в будущее. Стипендия станет дополнительным стимулом для каждого латвийского школьника, считает он.

Президент Латвии Раймонд Вейонис подчеркнул, что самая большая ценность Латвии - люди, особенно молодое поколение, и начатая сегодня программа стипендий - это «возможность каждого из нас вкладывать в будущее Латвии, в нашу талантливую и умную молодежь».

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отметила, что очень важно умножать и развивать таланты латвийской молодежи, и этот проект стипендий по числу школьников - самый крупномасштабный в Латвии.

Лотерейные билеты поступили в продажу уже неделю назад.

Еще по этой теме
Безработная рижанка решила скоротать время в интернете и выиграла 90 тысяч евро

Безработная рижанка решила скоротать время в интернете и выиграла 90 тысяч евро


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 350 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

Что делать, если обувь велика Wo&Men

Что делать, если обувь велика

Сябитова ответила на обвинения клиенток своего брачного агентств Showbiz

Сябитова ответила на обвинения клиенток своего брачного агентств

ФОТО: Как выглядит самая красивая женщина года в обычной жизни Showbiz

ФОТО: Как выглядит самая красивая женщина года в обычной жизни

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными Wo&Men

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными

Стало известно, когда состоится свадьба Никиты Преснякова Showbiz

Стало известно, когда состоится свадьба Никиты Преснякова

Финансы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 