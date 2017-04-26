«Latvijas Loto», в сотрудничестве с Минфин, реализует проект «Лотерея столетия»

Общий призовой фонд «Лотереи столетия» составит 3,25 млн евро, сообщила сегодня на презентации лотереи председатель правления ГАО «Latvijas Loto» Майя Кубли.

Общий оборот лотереи составит 5 млн евро, и она станет самым крупным проектом в истории «Latvijas Loto».

В серии «Лотерея столетия» будет выпущен 1 млн лотерейных билетов, купить которые можно будет как в бумажном, так и в электронном формате. Цена одного билета - 5 евро. Призовой фонд составит 65% общей стоимости лотереи, самый крупный выигрыш - 100 тыс. евро - будет у четырех билетов.

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Более 400 тыс. евро из полученных за два года доходов лотереи предполагается направить на программу стипендий в поддержку лучших выпускников средних учебных заведений.

Стипендию в размере 500 евро в 2018-2019 гг. получит лучший выпускник каждого выпускного класса в каждом среднем учебном заведении Латвии.

Как отметил министр образования и науки Карлис Шадурскис, образование - главная ценность и самое большое вложение в будущее. Стипендия станет дополнительным стимулом для каждого латвийского школьника, считает он.

Президент Латвии Раймонд Вейонис подчеркнул, что самая большая ценность Латвии - люди, особенно молодое поколение, и начатая сегодня программа стипендий - это «возможность каждого из нас вкладывать в будущее Латвии, в нашу талантливую и умную молодежь».

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отметила, что очень важно умножать и развивать таланты латвийской молодежи, и этот проект стипендий по числу школьников - самый крупномасштабный в Латвии.

Лотерейные билеты поступили в продажу уже неделю назад.

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