Профессор: Я удивлен, что зарубежные студенты все еще хотят учиться в Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В 2015-2016 годах доход от обучения зарубежных студентов в латвийских вузах составил для народного хозяйства 148 млн евро, и есть прогнозы на увеличение объемов в два раза в течение трех лет, в ходе Латвийского экономического форума Made in Latvia заявил ассоциированный профессор Латвийского университета, директор аналитического центра Domnīca Certus Даунис Ауэрс. При этом он отметил, что при наличии господдержки, экспортная отрасль высшего образования росла бы быстрее.

По его словам, сейчас в Латвии учится 5,5 тыс. зарубежных студентов. Самые предпочитаемые зарубежными студентами вузы для обучения в Латвии – Институт Страдыня, Латвийский государственный университет, Рижский технический университет и Туриба.

Согласно статистике, 43 процентов зарубежных студентов узнают о возможностях получения высшего образования в Латвии из интернета, а 31 процент – от знакомых, но, чтобы узнать подробности, они тоже идут в интернет.

«Я удивлен, что после того, как студенты сталкиваются с информацией об обучении в Латвии в интернете, они все еще хотят учиться в нашей стране,

- заявил Ауэрс. – В то время, как про зарубежные вузы информация в интернете на английском языке выложена ясно и доступно, про латвийские вузы обобщенная информация есть всего на двух ресурсах - studyinlatvia.eu и studyinlatvia.lv. Год назад обещали избавиться от одного из ресурсов, а другой привести в порядок, но до сих пор не сделано ничего. Там много неясной информации, а обе домашних страницы просто в жалком виде. При такой ситуации студентам приходится искать информацию на страницах вузов, где не всегда есть вся информация на английском языке», - сказал профессор.

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Он привел две причины, почему зарубежные студенты выбирают для получения высшего образования Латвию?

«Во-первых, наша страна - член ЕС, и второе – стоимость обучения. Но не надо думать, что дешево значит по-простому. Согласно опросу студентов, им нравится уровень образования в Латвии. Только 10 процентов недовольны уровнем обучения, но это обычный показатель по всему миру. Больше всего жалоб у студентов на нетолерантность латвийцев», - отметил Ауэрс.

В то же время он подчеркнул, что зарубежным студентам нравится жить в Риге, при этом они не хотят жить в Резекне или Валмиере. Профессор отметил, что сейчас образуются студенческие городки на левом берегу Даугавы, и есть планы по развитию студенческих кампусов, что также может привлечь инвестиции. «Во всей Европе актуален вопрос, как можно удержать молодых людей на селе. Ответ – никак. Во всех странах проходит активный процесс урбанизации, и молодые люди переезжают в большие города. С этим надо просто смириться и помнить, что, например, гости зарубежных студентов тратят в Латвии в среднем 6,1 млн евро в год», - подчеркивает Даунис Ауэрс.


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